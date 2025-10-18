بداية التسجيل في بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025 للنسخة الرابعة

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن انطلاق بطولة حائل الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة في نسختها الرابعة خلال الفترة ما بين 6 نوفمبر و 8 نوفمبر 2025 وذلك في متنزه المغواة الترفيهي بمدينة حائل وسط ترقب بمشاركة محلية ودولية واسعة من نخبة ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة من داخل المملكة السعودية وخارجها.

بطولة حائل الدولية

يمكن لأصحاب الخيول التسجيل في بطولة حائل الدولية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز الملك عبدالعزيز للخيول العربية الأصيلة

تسجيل الدخول على المركز.

إدخال البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل الخاص بالبطولة في موعدها المحدد ويجب التأكد من صحة البيانات.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع.

سداد الرسوم المطلوبة والتي تصل قيمتها حوالي 500 ريال سعودي.

استيفاء كافة الشروط المطلوبة والموافقة عليها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة ” تقديم الطلب”.

موعد التسجيل في بطولة حائل الدولية

أعلن مركز الملك عبدالعزيز للخيول العربية الأصيلة عن بدء تسجيل الخيول المشاركة في البطولة حتى يوم 17 أكتوبر الجاري وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للمركز وتعتبر البطولة من أحد أهم البطولات المعتمدة ضمن جدول بطولات الجمال العربية التي يشرف عليها المركز، وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن تنظيم النسخة الرابعة يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها البطولات السابقة خلال الأعوام الماضية وهذا النجاح يعود إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل من تقديم العديد من المميزات بهدف تنمية استدامة البطولة.