ارتفاع من جديد في سعر البنزين اليوم بتاريخ 18 اكتوبر 2025 “اعرف هتفول بكام”

جاءت الأسعار الجديدة للبنزين والسولار اليوم السبت 18 أكتوبر بعد قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية بدايًة من الساعة 6:00 صباحًا حوالي 2 جنيه للتر، وبعد هذه الزيادة ونتيجة بما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي بدون زيادة كحد أدنى عام مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى مما يساعد من زيادة الإنتاج.

سعر البنزين اليوم

عقب الزيادة التي شهدتها المواد البترولية جاء سعر البنزين اليوم السبت 18 أكتوبر كما يلي:

سجل سعر لتر بنزين 95 اليوم السبت 21 جنيه بدلًا من 19 جنيه.

بينما وصل سعر لتر بنزين 92 اليوم نحو 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه.

سجل سعر لتر بنزين 80 اليوم حوالي 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه.

سجل سعر السولار اليوم نحو 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه.

وصل سعر غاز تموين السيارات اليوم نحو 10 جنيه بدلًا من 7 جنيه.

أسعار المواد البترولية اليوم السبت 18 أكتوبر

جاءت أسعار المواد البترولية اليوم السبت بعد قرار الزيادة كالآتي: