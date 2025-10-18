بعد نفي قرار الزيادة .. ما هي حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025! “التأمينات توضح التفاصيل”

تزامنًا مع قرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر أكتوبر تصدرت عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك مع استمرار تفعيل خدمات الصرف الإلكتروني والمحافظ الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستفيدين.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر ومن المقرر صرفها يوم 1 نوفمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر ولا نية لتأجيل موعد الصرف لعدم وجود إجازات رسمية، وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن عن طريق ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك والمحافظ الإلكترونية ومنافذ البريد المصري وسط تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف والابتعاد عن التزاحم.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2025

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن حالة معاش شهر نوفمبر من خلال اتباع الخطوات التالية: