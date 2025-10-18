بعد نفي قرار الزيادة .. ما هي حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025! “التأمينات توضح التفاصيل”

تزامنًا مع قرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر أكتوبر تصدرت عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك مع استمرار تفعيل خدمات الصرف الإلكتروني والمحافظ الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستفيدين.
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر ومن المقرر صرفها يوم 1 نوفمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر ولا نية لتأجيل موعد الصرف لعدم وجود إجازات رسمية، وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن عن طريق ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك والمحافظ الإلكترونية ومنافذ البريد المصري وسط تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف والابتعاد عن التزاحم.
خطوات الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2025
يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن حالة معاش شهر نوفمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
- تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
- النقر على خدمة “الاستعلام عن المعاشات” من القائمة الرئيسية.
- تحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه “شهر نوفمبر”.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.
- كتابة الرقم القومي للشخص المستعلم في المكان المحدد له.
- وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور قيمة المعاش وموعد الصرف.