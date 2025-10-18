بعد رفع الحد الأدنى للأجور .. التأمينات تكشف جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد الآعلان الرسمي عن تبكير مواعيد صرف شهر أكتوبر الجاري، والذي أرتفع بشكل كبير حول تساؤلات العاملين، في الجدول الزمني المعتمد من الهيئة القومية للتأمين الصحي، وقد أشارت إيضًا الجهات المختصة عن العديد من الطرق المختلفة التي تساعد في صرف المرتبات الشهرية لجميع المواطنين.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

قد أوضحت الجهات المختصة المصريه، عن جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد القرار الرسمي، الذي قد أوضحته وزارة المالية لتبكير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري لمدة تصل إلى 24 ساعة، كما يشمل الجدول الآتي:

الشريحة الأولى تصل قيمة المرتب إلى 1719 جنيهًا.

الشريحة الثانية تصل قيمة المرتب إلى 1938 جنيهًا.

الشريحة الثالثة تصل قيمتها إلى 2116 جنيه شهريًا.

الشريحة الرابعة تصل قيمتها إلى 2645 جنيهُا.

الشريحة الخامسة تصل قيمتها إلى 3040 جنيهًا.

الشريحة السادسة تصل قيمتها إلى 3438 جنيهًا.

الشريحة السابعة تصل قيمتها إلى 3835 جنيهًا.

الشريحة الخثامنة تصل قيمتها إلى 4232 جنيهًا.

الشريحة التاسعة تصل قيمتها إلى 4628 جنيهًا.

الشريحة العاشرة تصل قيمتها إلى 5025 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشر تصل قيمتها إلى 5422 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشر تصل قيمتها إى 5819 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشر تصل قيمتها إلى 6215 جنية مصري.

الشريحة الرابعة عشر تصل إلى 8000 جنيهًا.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

يتوافر العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على المرتب الشهري، وتشمل طرق الصرف في الآتي: