محمد رمضان ورامز جلال عاملين شغل عالي “قائمة مسلسلات شهر رمضان 2026”

أنتشرت العديد من الاعمال الفنية الجديدة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، والذي أدى إلى أنتشار عمليات البحث حول قائمة مسلسلات شهر رمضان 2026، والذي قدم عودة فنية كبيرة للعديد من الأبطال الفنين عن غيابهم في رمضان 2025، كما إيضًا قد أوضحت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن العديد من المشاريع التي أكدت عرضها لهذا الموسم الرمضاني.

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2026

أنتشر بالفعل قائمة مسلسلات شهر رمضان 2026، وذلك من خلال شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشكل رسمي، وقد أعلنت عن الإعمال الآتية وهي:

مسلسل قنديل من بطولة الفنان محمد هندي.

مسلسل الأختيار الموسم الرابع من بطولة الفنان أمير كرارة.

مسلسل وننسى الي كان من بطولة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل بحجر واحد من بطولة مصطفى غريب.

مسلسل سنة أولى طلاق من بطولة ماجد الكدواني.

مسلسل رمضان كريم الموسم الثالث من بطولة الفنان سيد رجب.

مسلسل على كلاي من بطولة الفنان احمد العوضي.

مسلسل أشغال شقة الموسم الثالث بطولة الفنان هشام ماجد.

مسلسل كله بيحبوا مودي من بطولة الفنان ياسر جلال.

مسلسل المداح 6 من بطولة الفنان حمادة هلال.

مسلسل المعلمة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل اتنين غيرنا من بطولة الفنان أسر ياسين.

مسلسل فن الحرب من بطولة الفنان يوسف الشريف.

مسلسل الكينج من بطولة الفنان محمد إمام.

مسلسلات رمضان 2026 الخليجية

قد أنتشرت إيضًا العديد من الإعمال التلفزيونية الخليجية، التي قد تم الأعلان عنها بالشكل الرسمي حول عرضها في شهر رمضان القادم لعام 2026، وقد تشمل هذه المسلسلات في الآتي: