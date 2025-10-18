وزير التربية والتعليم يكشف عن موعد نهاية الفصل الدراسي الاول 2025/2026

أعلنت رسميًا وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد نهاية الفصل الدراسي الاول 2025/2026، وأشارت ذلك موضحًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وأعلنت إيضًا عن التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجديد، والذي سوف يتم تطبيقة خلال السنة الدراسية الجديدة بدون إي تغيرات أو تعديلات، وفى حالة حدوث هذا الإمر سوف يتم الإعلان الرسمي عنها.

موعد نهاية الفصل الدراسي الاول 2025/2026

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن موعد نهاية الفصل الدراسي الاول 2025/2026، والذي قد أوضحته وزارة التربية والتعليم المصرية بالرد الحاسم من خلال المواقع الرسمية، وأشارت على أن يكون بداية الإجازة الرسمية هي يوم 22 يناير الموافق لعام 2026، وعلى أن تستمر لمدة 11 يوم فقط، وفى حالة زيادة مدة الأجازة سوف يتم الأعلان الرسمي عنها بشكل مسبق، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم عن جميع التواريخ المخصصة للعام الدراسي الجاري، والتي سوف يتم أتباعها بالشكل المؤكد خلال العام الدراسي.

التقويم الدراسي للعام 2025-2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن التقويم الدراسي لعام 2025-2026، وعلى أن يتمثل في الآتي وهو: