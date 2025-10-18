رسميًا موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وحقيقة تبكير الصرف لهؤلاء الموظفين

أرتفعت عمليات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، وذلك بعد توافر العديد من القرارات الرسمية التي قد تم الإعلان عنها بشكل رسمي من وزارة المالية المصرية، والتي قد أوضحت بها على تبكير مواعيد صرف جميع المرتبات لمدة تصل إلى 24 ساعة، وذلك من أجل تنظيم عمليات السحب والأستفادة من الراتب الشهري بدون تأخير على جميع المواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أوضحت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، والتي قد أعلنت عنه بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وأوضحت على أن يكون بداية موعد الصرف من يوم 23 أكتوبر الجاري لعام 2025، كما أوضحت الوزارة إيضًا على أنه بذلك التاريخ قد تقدم موعد الصرف لمدة 24 ساعة وفقًا لما حددته الوزارة بشكل مسبق من خلال الموقع الرسمي، وأعلنت على وجود العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الحصول على صرف مرتبات المواطنين.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر

قد يمكن الآن الحصول على العديد من أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر، والتي قد أعلنت عنها الوزارة بشكل رسمي ومؤكد من خلال المواقع الرسمية الإلكترونية التي قد أوضحتها وزارة الماليةن وقد تشمل هذه الإماكن في الآتي ومنها:

ماكينات الصرف الآلى.

جميع فيز البريد المصري.

جميع ماكينات فوري.

المحافظ الإلكترونية.

البنوك المصرية.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر

أعلنت وزارة المالية المصرية، عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر التفصيلي، وعلى أن يشم الآتي وهو: