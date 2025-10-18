موعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الاسباني والتشكيل المتوقع للفريقين

مباراة برشلونة ضد جيرونا من المباريات المرتقبة بين الفريقين حيث يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات الدوري الإسباني، حيث يلتقي برشلونة مع جيرونا في مواجهة كتالونية مثيرة يسعى فيها كل فريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب. يدخل برشلونة اللقاء وعينه على النقاط الثلاث من أجل الاقتراب من صدارة الدوري، بينما يطمح جيرونا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد أنه أصبح منافس قوي بين الكبار.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الاسباني

للعلم موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الاسباني حيث الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية كما الساعة 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان وتقام المباراة على ملعب مونتيليفي معقل فريق جيرونا، وسط ترقب جماهيري كبير لما سيقدمه الفريقان في هذا اللقاء المهم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الاسباني

من المتوقع أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء كما سوف نوضح لكم التشكيلة المتوقعة للفريقين.

تشكيل مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الاسباني المتوقع