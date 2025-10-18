الآن افتح حسابك من البيت..طريقة فتح حساب أونلاين عبر بنك الخرطوم بدون زيارة الفرع بالرقم الوطني

للعلم الآن يقدم بنك الخرطوم خدمة مميزة تتيح لكل شخص فتح حساب بنكي عبر الإنترنت بسهولة، بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل المعاملات على المواطنين داخل السودان والمغتربين في الخارج، وتوفير الوقت والجهد مع الحفاظ على الأمان والسرعة في الإجراءات لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح حساب أونلاين لدى بنك الخرطوم في السودان.

ما هي طريقة فتح حساب أونلاين عبر بنك الخرطوم

هناك مجموعة من التساؤلات حول طريقة فتح حساب أونلاين عبر بنك الخرطوم حيث يمكنك فتح حساب إلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لدى بنك الخرطوم أو تطبيق بنكك.

اختيار اللغة المناسبة سواء العربية أو الإنجليزية.

ثم بعد ذلك الضغط على خيار فتح حساب عبر الإنترنت.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة في النموذج الإلكتروني.

عليك الدخول إلى رفع المستندات المطلوبة مثل الرقم الوطني أو جواز السفر.

ثم مراجعة المعلومات ثم إرسال الطلب.

بعد ذلك، سيتم التواصل معك من قبل البنك لتأكيد فتح الحساب واستكمال الإجراءات.

شروط فتح حساب أونلاين عبر بنك الخرطوم

للعلم لكي تتمكن اليوم من فتح حساب عبر الإنترنت، يجب توفر بعض الشروط وهي كما يلي بكل التفاصيل: