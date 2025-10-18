الحلقة المنتظرة 195 المؤسس عثمان..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع المتوقع وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع من الموضوعات التي تزايد البحث عنها من قبل محبي المؤسس عثمان حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات التركية التي ينتظرها المشاهدين في الوطن العربي، حيث يتابع الكثير قصة المؤسس عثمان بن أرطغرل من الجزء الأول وقد نال إعجاب الملايين من المتابعين ومع اقتراب عرض الموسم السابع، يبحث الجمهور عن الموعد الرسمي والقنوات التي سوف تنقل الحلقات الجديدة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع المتوقع

للعلم من المتوقع أن يبدأ عرض الجزء السابع من مسلسل قيامة عثمان خلال شهر أكتوبر 2025، بعد انتهاء تصوير الحلقات الجديدة. وسوف يعرض المسلسل على قناة ATV التركية، ثم على قناة الفجر الجزائرية مترجم إلى اللغة العربية ليستمتع به الجمهور العربي لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة من أجل متابعة المسلسل التركي التاريخي المنتظر المعروف بأسم قيامة عثمان الجزء السابع عند عرضه.

استقبل الآن تردد قناة ATV التركية

هناك بحث عن تردد قناة ATV التركية لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

سوف نوضح لكم تردد قناة الفجر الجزائرية كالآتي بالتفصيل:

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

ما هي طريقة تنزيل القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان