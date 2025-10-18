تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد على كل الأقمار الصناعية بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة أطفال من أكثر القنوات التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين في مختلف أنحاء دول العالم، حتى أنها تقدم العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني الرائع والمميز، بجانب الأفلام التي يتم بثها بجودة عالية وتقية جذابة، تؤهل المتابع من المشاهدة الممتعة والغير متوقفة، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة أطفال

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بتحديث تردد قناة طيور الجنة أطفال، وفقًا لما نص على النحو التالي:

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11258.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تحديث تردد قناة طيور الجنة الثاني

ويمكنك تحديث التردد الأخر لقناة طيور الجنة الثاني على القمر الصناعي، ومتابعة كافة ما تقدمه القناة على مدار الساعة، بناءً على ما يلي:

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

تردد القناة فهو 11310.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها الحديث يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة أطفال

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قناة طيور الجنة أطفال، بناءً على ما يأتي: