مباراة الأهلي وإيجل نوار الأن.. أعرف الموعد وتردد قناة أون تايم سبورت الناقلة

مباراة الأهلي وإيجل نوار ينتظرها ملايين من عشاق الساحرة المستديرة، نظير أن ذلك يأتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب أن الأهلي يأتي ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري إفريقيا خلال موسم 2025-2026 على استاد إنواري داخل مدينة بوجومبورا، حتى أن كلا الفريقين يأملان في الفوز على الأخر، بجانب أن يواجه الأهلي نظيره بعد الإستعداد الكبير الذي عقدة في الفترة الحالية.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

وتم إعفاء الأهلي من المشاركة في دور الـ 64 من البطولة بسبب موقفة ضمن التصنيف الإفريقي، بناءً على قرار صادر من الاتحاد الإفريقي، مما تأهل إيجل من أجل مواجهة الأهلي ضمن دور الأـ 32 على حساب تيليكوم الجيبوتي بعد أن تعادل سلبيًا في الذهاب بهدف لكل فريق، على أن يتم بث المباراة اليوم السبت الموافق 18 من شهر أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

تردد أون تايم سبورت على النايل سات

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي، وفقًا لما يأتي:

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الحديث يكون 1182.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

استقطابها فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “6/5”.

تحديث تردد أون تايم سبورت على العرب سات

فيما يمكنك معرفة التحديث الثاني لقناة أون تايم سبورت على العرب سات، بناءً على المعلومات التالية: