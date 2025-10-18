لمتابعة مباريات السعودية.. تردد قناة ثمانية الرياضية على القمر الصناعي

تردد قناة ثمانية الرياضية من أكثر القنوات المحببة لدى ملايين من عشاق الساحرة المستديرة، حتى أنها تقدم العديد من المباريات المحلية والعالمية، ونجحت بشكل كبير في جذب فئة واسعة من المهتمين بالرياضة الهادفة، نظير إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه كافة المتابعين.

تردد قناة ثمانية الرياضية الأول 2025

أما عن المعلومات الحديثة لقناة ثمانية الرياضية على القمر الصناعي، من أجل متابعة كل ما تقدمه القناة على مدار اليوم، بناءً على النحو الأتي:

القمر الصناعي الأول النايل سات.

ترددها الحديث يكون 1230.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

أما عن استقطابها يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تحديث تردد قناة ثمانية الرياضية

ويسهل التعرف على التردد الأخر لقناة ثمانية الرياضية، بناءً على البيانات المتمثلة في التالي:

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة الثاني 11919.

أما عن معامل الترميز فهو 27500.

استقطابها فهو رأسي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

كيفية تنزيل قناة ثمانية الرياضية على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قناة ثمانية الرياضية، من أجل متابعة كافة المباريات المحلية والعالمية، وخاصة مباريات المملكة العربية السعودية، كما يلي: