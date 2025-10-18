“On line” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني للمغتربين عبر الموقع الرسمي

أطلقت الجهات المختصة رابط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني تسهيلاً على المستخدمين، وتتيح هذه الخدمة للمغتربين التواصل مع ذويهم وإرسال الحوالات المالية لهم بشكل سريع ومضمون بدون زيارة الفرع نهائياً، ويعد هذا المصرف واحد من أشهر المصارف الموجودة داخل السودان والتي تهتم بتلبية احتياجات العملاء وتقدمها لهم بأسهل الطرق وبدون أي إجراءات روتينية معقدة ومستخدمة التقنيات الحديثة في تشفير بيانات المستخدمين.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

نظراً التطور التكنولوجي الذي تشهده المنشآت والخدمات الحكومية تم طرح خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين عبر الموقع الرسمي، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

الولوج إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه.

تسجيل الدخول عبر ادخال معلومات العميل.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحميل المستندات والملفات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

الضغط على خانة ارسال، وبعد قيام اللجنة المختصة بفحصه سيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين 2025

وضع المصرف باقة من الشروط التي وفقاً لها يتم إنشاء حساب بنكي عبر الإنترنت، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: