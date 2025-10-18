أخيرا بهذا التوقيت.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 على قناة ATV التركية

يهتم الجمهور بمعرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195، حيث تكون تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية والتي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي وذلك منذ بدء عرضها على شاشات التليفزيون، فيما تدور أحداث تلك المسلسل في إطار تاريخي مميز حول تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان بن أرطغول وأُثناء ذلك يواجه العديد من التحديات والازمات.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195

من المقرر بأن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 قريبا ويأتي ذلك فور الانتهاء من التصوير والتنفيذ الذي لا زال مستمر حتى هذا الوقت ومنتظر طرح الإعلانات الترويجية للمسلسل في وقت لاحق، فيما كشفت الشركة المنتجة بأن الجزء الجديد ستشهد الكثير المفاجأت ويآتي ذلك تزامنا مع انسحاب عدد من الأبطال وأيضا انضمام البعض الأخر.

القنوات الناقة للحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

أما عن القنوات الناقة للحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان فيتمثل بذلك ليكون من خلال ما يلي:

يوم الخميس أسبوعيا وذلك عبر قناة الفجر الجزائرية وتكون مترجمة إلى اللغة العربية.

كذلك يوم الأبعاء من كل أسبوع عبر قناة اي تي في التركية والتي تذاع باللغة التركية.

أيضا عبر منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وقناة اليرموك الاردنية وقناة مصر أم الدنيا.

أحداث الجزء الجديد من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195

فيما جاءت التوقعات بشأن أحداث الجزء الجديد من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 فمن المتوقع بأن تكون كالآتي: