“جميع الحلقات أخيراً Kuruluş Osman” موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول والقنوات الناقلة له

تنتظر جماهير الدراما التركية في كل مكان موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول بكل حماس وشوق، فعلى مدار 6 سنوات حقق المسلسل نجاح باهر يتوقع من هذا الموسم أن يحصل على نسبة مشاهدة عالية بجميع أنحاء الدول التي سيعرض بها، فقد شهد الجزء الجديد تغييرات جذرية في الأحداث وطاقم التمثيل والذي من المقرر انطلاقه قريباً على الشاشات التركية والعربية ليكون امتداد لسلسلة قيامة عثمان.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان

في الغالب أن موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول سيكون 27 أكتوبر 2025، ويعرض المسلسل على قناة ATV التركية وذلك كل يوم أربعاء عند الساعة 8:00 مساء، بينما تنقل النسخة العربية على قناة الفجر الجزائرية بيوم الخميس عند الساعة 9:00 مساء، فيما يتاح مشاهدة جميع الحلقات عبر منصة قصة عشق من أي مكان وبأي وقت.

أحداث مسلسل المؤسس أورهان

تدور أحداث مسلسل المؤسس أورهان حول فترة تولي أورهان بن عثمان مقاليد حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده عثمان، وبهذا الجزء يسلط الضوء على الصراعات السياسية والعسكرية التي يواجهها أورهان لتثبيت أركان الدولة وتوسيع نفوذها، ولمزيد من الأحداث تابع القراءة:

تحديات كبيرة وصراعات داخلية وخارجية يواجهها أورهان.

تشهد الدولة العثمانية فتوحات عسكرية جديدة في بلاد الأناضول ومدينة بورصة.

مساندة علاء الدين لأخيه أورهان عند اعتلاء عرش الحكم.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تمتلك قناة الفجر الجزائرية شعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي، حيث تهتم ببث مسلسل المؤسس أورهان بشكل مجاني، وفيما يلي إليك الإحداثيات: