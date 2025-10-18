“غني مع لولو” استقبل الآن تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات وعرب سات بجودة hd

زاد البحث بالفترة الأخيرة من قِبل الأمهات حول تردد قناة وناسة للأطفال الجديد، حيث تعد القناة واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تهتم بتلبية متطلبات الصغار، فهي تجمع بين المحتوى التعليمي والترفيهي لذلك فهي الخيار الأمثل لتسلية الصغار، وتقدم المحطة مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد المسلية والبرامج الترفيهية الممتعة بشكل مجاني وعلى مدار اليوم بدون أي فواصل إعلانية طويلة مزعجة.

تردد قناة وناسة للأطفال

يتاح الآن استقبال تردد قناة وناسة للأطفال على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع، ويمكن للصغار الاستمتاع بمشاهدة هذا المحتوى عن طريق تثبيت الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تردد قناة وناسة 2025

تحظى قناة وناسة بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي، حيث تقوم المحطة بعرض الأغاني المسلية والبرامج الترفيهية مع الحرص على احتوائها التعاليم الإيجابية وإتقان اللغة العربية الفصحى، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر

يستطيع الجميع ضبط تردد قناة وناسة لولو وتثبيتها على التلفاز بكل سهولة بدون الحاجة إلى جلب مختص فني، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك: