بالرقم الوطني وبس.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 عبر تطبيق بنكك

يهتم العديد من العملاء مؤخرا بمعرفة طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك والشروط المطلوبة، جاء ذلك تزامنا مع طرح البنك السوداني لعدد من الخدمات الإلكترونية في وقت سابق ومنها خدمة إنشاء حساب إلكتروني من أي مكان وفي أي وقت ويأتي ذلك دون عناء الذهاب أو التوجه لأي فرع من فروع البنوك والانتظار في الزحام والطوابير، علما بأن تلك الخدمة تتم بدون دفع أي مصاريف أو رسوم.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن لجميع العملاء اتباع طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني ليتمكنوا من تحويل الأموال محليا ودوليا ويأتي ذلك من خلال بعض من الخطوات التي يجب اتباعها وتمثلت لتكون على النحو الآتي:

قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول.

من ثم يتم الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم تحديد نوع الحساب وكذلك اللغة.

إدخال كافة المعلومات اللازمة والأوراق المطلوبة.

كتابة كل من الاسم والرقم الوطني والهاتف والعنوان.

الموافقة على الشروط والضوابط ثم انقر على إرسال الطلب.

أخيرا سيتم مراجعة طلبك من الجهات المختصة لتحصل على رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

يوجد شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 وتمثلت أبرزها لتكون كما يلي: