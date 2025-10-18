“أحداث مشوقة ومثيرة بانتظارك” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة الأولى على شاشة الفجر الجزائرية

يعد موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة الأولى من أكثر المواعيد المنتظرة، فقد قامت الشركة المنتجة بالكشف عن بعض التغييرات الجذرية التي شهدها الموسم الجديد، حيث انضم إلى طاقم التمثيل مجموعة كبيرة من عمالقة الفن في تركيا ومن المتوقع أن يحصل هذا الجزء على نسبة مشاهدة عالية خاصة بعد بيع حقوق بثه بأكثر من 33 دولة مختلفة، وبحسب التسريبات فإنه سيتم بثه بنفس مواعيد عرض المواسم الماضية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة الأولى

يعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة الأولى في يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2025، فقد تنتظر الجماهير العربية والتركية هذا الموعد بفارغ الصبر، وتشمل خطة عرض الموسم الجديد التالي:

تبدأ الحلقة الجديدة على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت أنقرة.

تبث الحلقة باليوم التالي بعد ترجمتها باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية أو اليرموك الأردنية عند الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

يتاح مشاهدة جميع الحلقات عبر منصة قصة عشق بجودة عالية.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

كشف الإعلان الترويجي للحلقة الأولى عن أهم الأحداث التي يضمها المسلسل والتي كشفت عن الصراعات السياسية والعسكرية التي واجهتها الدولة العثمانية عند نشأتها، وفيما يلي إليك أبرز الأحداث المنتظرة: