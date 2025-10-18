“حسابك On line” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 للمغتربين والمقيمين عبر الموقع الرسمي

يعتبر بنك الخرطوم واحد من المؤسسات المالية الكبرى المتواجدة في دولة السودان، واستطاع أن ينال ثقة العملاء من خلال توفير الكثير من الخدمات التي يحتاجون لها، وبذلك حرص البنك على اطلاق خدمة فتح بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني للمقيمين والمغتربين، وهذا ليكي يتمكن العملاء من إجراءات التعاملات المصرفية وتحويل الأموال بشكل سريع ومضمون بدون زيارة الفرع، وتتم عملية فتح الحساب بكل سهولة من أي مكان بعد توافر الشروط المطلوبة، وفيما يلي نوافيكم كافة التفاصيل التي تعلق بهذا الأمر فتابعونا.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

يشهد بنك الخرطوم تحولاً رقمياً متسارعاً جاء ضمن خطة التطوير للخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في دولة السودان، ولذلك يهتم الكثير من المواطنين عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين من خلال الرقم الوطني دون زيارة الفرع، والتي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلي الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار أيقونة “فتح حساب جديد” من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية الاساسية مثل “الاسم، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد”.

رفع المستندات المطلوبة من “الهوية الوطنية أو جواز السفر ساري المفعول”.

إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لتفعيل الحساب من خلال رمز تحقق فوري.

يجب التأكد من البيانات المدخلة.

النقر على زر إرسال الطلب وسيتم مراجعة الطلب نت قبل اللجان المختصة وبعد يرسل لك رقم الحساب الجديد.

متطلبات فتح حساب في بنك الخرطوم