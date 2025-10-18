ثبات سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 بالمزرعة والسوق المحلي

استطاع أن يحافظ سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك على استقرار بجميع الأسواق، فبحسب شعبة الثروة الداجنة لغرفة القاهرة التجارية يتراوح سعر كرتونة البيض بالمزرعة اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 بين 63 جنيه إلى 64 جنيه، حيث تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل السيطرة على جشع التجار وغلاء الأسعار، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات بالأمس إلا أنه مازالت الأسعار محافظة على استقرارها.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

شهد سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك استقرار ملحوظ، حيث جاءت الأسعار وفقاً للتحديثات الأخيرة على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة 154 جنيه لتصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 148 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 155 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة 154 جنيه لتباع للمستهلك بسعر 160 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء الآن

سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 استقرار ملحوظ بجميع الأسواق وذلك على الرغم من زيادة أسعار البنزين بالأمس مما يعكس جهود الدولة على توفير وتلبية احتياجات المواطنين، وتعد الدواجن أحد أهم العناصر الغذائية الغنية بالبروتين التي يحتاجها الجسم، وفيما يلي إليك الأسعار بالتفصيل: