“شجع فريقك” .. موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغرب عبر القنوات الناقلة 2025

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم النسخة 34 من بطولة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة واحدة لتحديد بطل القارة، وشهدت البطولة منذ بداية انطلاقها منافسة قوية بين أندية أفريقيا مع تفوق واضح للأندية العربية خاصًة المصرية وتقام النسخة ال 34 من كأس السوبر الأفريقي بين نادي بيراميدز المصري بطل دوري أبطال أفريقيا 2024 ونادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024.

موعد مباراة بيراميدز

تقام مباراة بيراميدز أمام نظيره بركان المغربي في تمام الساعة 8:00 مساًء اليوم السبت على أرض استاد الدفاع الجوي بالقاهرة معقل نادي بيراميدز، والساعة 6:00 مساًء بتوقيت المغرب، وتنقل المباراة عن طريق قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري، حيث يدخل بيراميدز اللقاء بطموح مواصلة إنجازاته القارية بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال أفريقيا ساعيًا لتحقيق الثنائية الأفريقية وإضافة أول لقب سوبر إلى خزائنه، وفي المقابل يطمح نهضة بركان المغربي لتكرار جميع إنجازاته السابقة في الكونفدرالية وتأكيد قدرته الهائلة على مجاراة أبطال القارة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نظيره نهضة بركان المغربي في مباراة اليوم

جاء تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم من أبرز اللاعبين وهم كالتالي: