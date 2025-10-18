القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد إيجل نوار .. ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا 2025

تصدرت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا، يواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار على أرض ملعب استاد بوجامبروا الدولي في مباراة ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا وسط ترقب جماهيري كبير داخل مصر وخارجها ويأتي موعد مباراة إيجل نوار في تمام الساعة 4:00 مساًء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 2:00 بتوقيت تونس والجزائر وتعتبر المباراة أول اختبار رسمي للمدرب الدنماركي ييس توروب الذي تولى قيادة الفريق مؤخرًا وسط آمال جماهيرية بتحقيق بداية قوية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

يتم عرض مباراة الأهلي أمام نظيره إيجل نوار اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت كأهم القنوات الناقلة للقاء قمة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر على الهواء مباشرة، وتمتلك قناة أون سبورت حقوق البث لمباراة اليوم في دوري أبطال أفريقيا، ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة اليوم عبر تردد قناة أون تايم سبورت 1، ومعلق المباراة عبر قنوات أون سبورت هو المعلق الرياضي ومن حسن.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام نظيره إيجل نوار في مباراة اليوم

تأتي تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم من مجموعة من أبرز اللاعبين وهم: