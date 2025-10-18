مجموعة القنوات الناقله لمباراه الزمالك اليوم ضد ديكيداها الصومالي 2025

تصدرت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وموعد المباراة، حيث يسعى الزمالك حامل لقب بطولة الكون الأفريقية لمواصلة مسيرته الناجحة في المسابقة هذا الموسم عندما يأتي ضيفًا على فريق ستيلينبوش وتأتي المباراة لحساب مرحلة ذهاب ربع النهائي عامًا بأنها ستقام في جنوب أفريقيا، وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة 4:00 مساًء بتوقيت السعودية والساعة 5:00 مساًء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقله لمباراه الزمالك

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2024/2025 بما في ذلك مباراة الزمالك وستيلينبوش، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك عن طريق طرق مدفوعة الأجر وهي خدمة بي إن كونكت للمشتركين في إحدى باقات بي إن سبورتس، والثانية عن طريق الاشتراك في تطبيق تود، ويتولى التعليق على المباراة في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية المعلق الرياضي المعروف علي محمد علي.

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة اليوم الأحد 18 أكتوبر

جاء التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة اليوم أمام نظيره ديكيداها الصومالي من نخبة من اللاعبين وهم كما يلي: