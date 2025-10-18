أسعد طفلك الآن.. إضافة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات بجودة HD

مازالت قناة طيور الجنة هي محل اهتمام الكثير من الأمهات والآباء في الوطن العربي، لكونها واحدة من أبرز القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتي تقدم محتوى تربوي وترفيهي يجمع بين التعليم والمتعة بقالب هادف يجذب انتباه الصغار، كما تسعى القناة لغرس القيم الأخلاقية والدينية الإيجابية لدى الأطفال بطريقة ممتعة وأمنة جداً، ويتصدر تردد قناة طيور الجنة محركات البحث حالياً بعد تحديث مؤخراً على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

حرصت إدارة القناة على تحديث تردد قناة طيور الجنة 2025 من أجل تحسين جودة المحتوى وتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى لضمان مشاهدة ممتعة دون توقف ولا تشويش، وإليكم الآن تردد القناة على جميع الأقمار:

القمر الصناعي: النايل سات، التردد: 11258، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، الجودة: HD.

القمر الصناعي: العرب سات، التردد: 11310، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، الجودة: SD.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة

حتى يتمكن محبي ومتابعي قناة طيور الجنة في كل مكان الاستمتاع بمحتواها المتنوع الشيق، إليكم خطوات استقبالها على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

يجب فتح القائمة الرئيسية من جهاز الريموت كنترول.

اختيار “الثبيت اليدوي”.

تحديد القمر الصناعي وإدخال بيانات التردد بشكل صحيح.

النقر على كلمة “بحث” ثم حفظ القناة لتكون من القنوات المفضلة لديك.

مزايا قناة طيور الجنة للأطفال

قناة طيور الجنة بمثابة مدرسة تربوية متكاملة موجودة في كل بيت عربي، لكونها تركز على شخصية الطفل بشكل ايجابي، وتتميز القناة ببعض المزايا المختلفة ومنها: