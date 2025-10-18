الأهلي وإيجل نوار الأن.. أجواء حماسية استعدادًا لذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل من مقر الإقامة في مدينة بوجمبورا عاصمة بوروندي، متوجهة إلى ملعب المباراة التي تجمع الفريق مع إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة (الثالثة بتوقيت بوروندي)، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي أمام إيجل نوار

وشهدت أجواء مغادرة الفندق حالة من التركيز والحماس الشديد بين اللاعبين، بعد انتهاء المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب. وخلال المحاضرة، شدد المدير الفني على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.

وأكد توروب للاعبين أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى التركيز العالي والهدوء والالتزام بالتعليمات الفنية منذ الدقائق الأولى للمباراة، مشيرًا إلى أن التسجيل المبكر سيكون له تأثير كبير في فرض السيطرة وتهدئة إيقاع اللعب. كما أعلن الجهاز الفني عن التشكيل الأساسي قبل التحرك من مقر الإقامة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيجل نوار

من المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد شريف.

ويأمل الأهلي في العودة من بوروندي بنتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب المقرر إقامته على استاد القاهرة، خاصة أن البطولة الإفريقية تمثل أولوية للفريق وجماهيره هذا الموسم. ويُعد هذا اللقاء الاختبار الرسمي الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة توروب في البطولات القارية.