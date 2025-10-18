“المتعة والتسلية في بيتك” تردد قناة وناسة بيبي 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة HD

تشتعل محركات البحث في الوطن العربي في الساعات الأخيرة عن تردد قناة وناسة بيبي 2025، والتي تقدم مجموعة كبيرة من أغاني الأطفال والأناشيد المحببة لدى جميع الأطفال، حيث يتنوع محتواها بين التعليمي والترفيهي المميز الذي يوفر لهم السعادة والفرح بكل سهولة، كما تقدم القناة الكثير من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال في التطور المستمر وتحفيز القدرات الإبداعية والعقلية لديهم، وتوفر القناة محتواها بجودة عالية بدون تشويش ولا انقطاع، وعليه نقدم لكم الآن تردد قناة وناسة 2025.

تردد قناة وناسة 2025 نايل سات

يتوفر تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية للصوت والصورة، ويمكن استقبال القناة على القمر من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة 2025 عرب سات

توفر القناة تردد أخر لها على القمر الصناعي العرب سات وإليكم البيانات الخاصة به:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500؟

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر

ببعض الخطوات البسيطة يتم ضبط التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة وهي كالتالي: