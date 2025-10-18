“وأخيراً موعد العودة” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع الحلقة 195 والقنوات الناقلة

جميع عشاق ومحبي مسلسل قيامة عثمان على موعد مع الجزء السابع الحلقة 195، والتي طال انتظارها بشكل كبير وسط حالة ترقب شديدة، حيث يتضمن الموسم الجديد الكثير من التغييرات في الأحداث والشخصيات الجديدة، وكل هذا سيكون سبب في قلب الأحداث رأساً على عقب، حيث يسلط الضوء في الموسم الجديد على عصر السيد أورهان ابن عثمان، وهو أحد سلاطين الدولة العثمانية، وفيما يلي نوافيكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالمسلسل.

موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع

بعد الانتظار أعلنت الشركة المنتجة للعمل أن الجزء السابع من مسلسل قيامة عثمان سيعرض في نهاية شهر أكتوبر 2025، فضلاً أن فريق العمل انتهوا من البروفات المعنية بالقراءة الأول للمسلسل، كما أكدت الشركة أن الموسم يشهد مسيرة في عهد الدولة العثمانية، وتم دخول شخصيات جديدة في العمل ليتغير مسير الأحداث بالكامل.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السابع

مسلسل قيامة عثمان الجزء السابع من المقرر أن يعرض عبر قناة ATV التركية الناقلة الحصرية في موعده الأسبوعي يوم الأربعاء، وهذا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة بتوقيت مصر، بينما يعرض المسلسل مترجم باللغة العربية يوم الخميس من كل أسبوع عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تثبيت القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عقمان