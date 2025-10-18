“بجودة إتش دي” استقبل الآن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 وتابع جميع حلقات المؤسس أورهان

بالتزامن مع اقتراب انطلاق عرض الموسم الأول من مسلسل المؤسس أورهان زاد البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 التي من المقرر لها أن تنقله بشكل مجاني، وتعد هذه القناة واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي حققت نجاح كبير على مستوى الوطن العربي كله، حيث تحرص على بث الأعمال الجديدة والمتميزة باستمرار مما يجعلها الوجهة الأولى لكثير من المشاهدين، وتوفر المحطة مشاهدة عالية الجودة بشكل متواصل.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يتاح الآن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على جميع الأقمار الصناعية والاستمتاع بمشاهدة عالية، وفيما يلي إليك الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله، حيث تهتم ببث الأعمال التركية والعربية بشكل مجاني وبدون أي تشويش أو انقطاع، كما أنها تبث بعض البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي تخاطب كل الفئات، وفيما يلي إليك التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول

من المحدد أن يبدأ عرض مسلسل المؤسس أورهان في 27 أكتوبر، فيما ينقل على قناة الفجر الجزائرية بيوم الخميس عند الساعة 9:00 مساء وذلك بعد بثه مباشرة على الشاشات التركية، ويتاح أيضاً مشاهدته عبر المنصات الإلكترونية مثل قصة عشق وذلك بأي وقت ومن أي مكان، ومن المتوقع أن يشهد هذا العمل نجاح كبير بجميع دول العرض.