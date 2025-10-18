“قمة التشويق والمتعة” إذاعة مسلسل قيامة أورهان الحلقة الأولى 2025 على قناة الفجر الجزائرية قريباً

كشفت شركة الإنتاج التركية بوزداغ فيلم عن بعض التسريبات الجديدة التي يضمها الموسم السابع من مسلسل قيامة أورهان الحلقة الأولى 2025 والتي شهدت أحداث خطيرة وتطورات رائعة، فقد تم الإعلان عن انضمام الممثلة بيلغي أيدوموش بشخصية مثيرة، ولاشك أنه سيحقق نسبة مشاهدة عالية مثلما حدث بالمواسم الماضية وخاصة بعد بيعه لأكثر من 33 دولة، ويعتبر هذا العمل واحد من أبرز الأعمال التركية التي تحكي عن التاريخ العثماني.

مسلسل قيامة أورهان الحلقة الأولى 2025

من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل قيامة أورهان الحلقة الأولى 2025 في 29 أكتوبر 2025، ويبث في الأوقات التالية:

تنقل الحلقة الجديدة على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت أنقرة.

تبث الحلقة بعد ترجمتها باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية بيوم الخميس عند الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

أحداث مسلسل قيامة أورهان الموسم الأول

تدور أحداث مسلسل قيامة أورهان حول تولي أورهان قيادة الدولة العثمانية بعد وفاة أبيه، حيث يواجه الكثير من التحديات والصراعات من أجل توسيع رقعة الدولة العثمانية وترسيخ أركانها، ومن المتعلق أن تشهد الحلقة الأولى مواجهات نارية ومعارك ضخمة، وفيما يلي إليك التفصيل: