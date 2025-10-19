أخر تحديث لـ اسعار بورصة الدواجن اليوم بتاريخ 19 أكتوبر 2025

حافظت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد 19 أكتوبر على استقرارها في بورصة الدواجن لكي تتراوح ما بين 63 جنيه و 64 جنيه للكيلو، وبحسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية تهتم الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح الكثير من الأماكن الجديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن، حيث تعتبر الدواجن البيضاء أبرز أنواع الفراخ بالسوق بالإضافة إلى الفراخ الساسو والبلدي.

اسعار بورصة الدواجن اليوم

استقرار ملحوظ في أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد وجاءت الأسعار كالتالي:

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن نحو 65 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك ما بين 70 جنيه و 75 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الأبيض اليوم حوالي 55 جنيه، بينما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 60 جنيه و 65 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ الأحمر اليوم نحو 75 جنيه، بينما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 80 جنيه و 85 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن نحو 95 جنيه، ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 100 جنيه و 105 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت بجميع أنواعها حالة من الاستقرار حيث جاءت كما يلي: