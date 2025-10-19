سعر الذهب عيار ٢١ اليوم في مصر 2025 .. ارتفاع مستمر في الاسعار “أعرف التفاصيل”

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أكتوبر ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال التعاملات الصباحية وذلك بعد موجة من التراجع التي استمرت على مدار الأيام الماضية، لكي يعود المعدن الأصفر الصعود بنسبة محدودة مدفوعًا بتحركات الأسواق العالمية واستقرار سعر الدولار في البنوك، لذلك سنتناول الحديث عن أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في محال الصاغة بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية عالميًا.

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم

سعر أعيرة الذهب اليوم الأحد وخاصًة عيار 21 جاءت كما يلي:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في بورصة الذهب 6560 جنيه للشراء، وفي حالة البيع 6500 جنيه.

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم في بورصة الذهب 6013 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع 5961 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق 5690 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع 5740 جنيه.

وصل جرام الذهب عيار 18 اليوم في بورصة الذهب 4920 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع 4877 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في بورصة الذهب في حالة الشراء 3826 جنيه، وفي حالة البيع 3793 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في حالة الشراء 45920 جنيه، وفي حالة البيع 45520 جنيه، ويعتبر من أكثر أشكال الادخار الآمنة للمستثمرين والأسر المصرية.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الأحد 19 أكتوبر

على الصعيد العالمي شهدت أوقية الذهب انخفاض طفيف بنحو 0.75 دولار حيث سجلت 4251.52 دولار في حالة البيع، وفي حالة الشراء سجلت نحو 4249.72 في حالة الشراء.