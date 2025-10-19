متى شهر رمضان 2026؟ .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يتبقي 109 يومًا فقط

ينتظر عدد كبير من المواطنين بداية شهر رمضان المبارك نظرًا لما يحمله هذا الشهر الكريم من نفحات إيمانية وروحية وعادات وتقاليد اجتماعية ممتعة لأنه شهر الخير والبركة والذي تصادف بدايته في الربع الأول من العام وفقًا التقويم الميلادي للعام الجديد فإن غرة شهر رمضان المبارك يوافق يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2026.

متى شهر رمضان 2026؟

يفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك 110 يوم فقط ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان المبارك 30 يوم فقط على أن تكون آخر أيام الشهر الكريم قبل نهاية شهر مارس 2026 لكي يكون بداية عيد الفطر المبارك يوم السبت الموافق 21 مارس 2026، وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية إلا أنه الاعتماد الرسمي والنهائي يكون على الرؤية الشرعية للهلال حيث تلتزم كل دولة عربية وإسلامية برؤية الهلال داخل نطاقها الجغرافي أو وفقًا لما تعتمده هيئاتها الشرعية.

موعد غرة شهر رمضان المبارك 2026

كشفت الحسابات الفلكية وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه من المتوقع بدأ شهر رمضان المبارك يوم الخميس الموافق 19 فبراير وهو أول أيام الصيام وينتهي الشهر الكريم مساء يوم 20 مارس 2026 لكي يكون 30 يوم كامل، ويبقى الإعلان النهائي مرهون بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك وتكون ليلة تحري يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير ويبدأ الصيام في الدول الإسلامية يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر أو يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026