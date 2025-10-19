تبكير صرف مرتبات اكتوبر 2025 للموظفين .. أعرف هتاخد زيادة الشهر ده ولا لا!

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر تصدرت عمليات البحث من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 خاصًة بعدما أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف المرتبات حتى نهاية العام والذي يضم أيضًا شهري نوفمبر وديسمبر، وأعلنت الوزارة أن الرواتب تكون متوفرة في موعدها المحدد في منافذ البريد والبنوك المصرية والمحافظ الإلكترونية.

مرتبات اكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر أكتوبر والتي يبدأ يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية من أجل تنظيم عمليات الصرف وتقليل التزاحم أمام منافذ البيع، وخصصت الوزارة أيضًا ثلاثة أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين والتي تضم المكافآت والحوافز والمستحقات المؤجلة وذلك من أجل ضمان حصول الموظفين على جميع مستحقاتهم بشكل كامل ومنتظم.

خطوات الاستعلام عن رواتب شهر أكتوبر 2025

يستطيع الموظفين الاستعلام عن رواتبهم لشهر أكتوبر من خلال اتباع الخطوات التالية: