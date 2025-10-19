تراجع مستمر وصمود محلوظ في سعر الدولار اليوم الموافق 19 من اكتوبر 2025

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 19 أكتوبر على خسائر الأسبوعية الأخيرة مقابل مجموعة من العملات الرئيسية بالتزامن مع المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والقلق المتزايد حول أوضاع البنوك الإقليمية الأمريكية، لذلك سنتناول الحديث عن أسعار الدولار في مجموعة من البنوك المصرية اليوم الأحد.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية استقرار ملحوظ حيث جاء كما يلي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم في حالة الشراء 47.53 جنيه، وفي حالة البيع 47.63 جنيه.

بينما وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر في حالة الشراء 47.53 جنيه، وفي حالة البيع 47.63 جنيه.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد في حالة الشراء 47.53 جنيه، وفي حالة البيع 47.63 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل اليوم في حالة الشراء 47.50 جنيه، وفي حالة البيع 47.60 جنيه.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم في حالة الشراء 47.50 جنيه، وفي حالة البيع 47.60 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم سجل في حالة الشراء 47.48 جنيه، وفي حالة البيع 47.58 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 19 أكتوبر

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري يسجل أعلى سعر ويعكس استمرار حالة الضغوطات على العملة المحلية وذلك في ظل الطلب المتزايد على العملات الأجنبية وتراجع المعروض منها داخل البنوك ويأتي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بسبب الترقب للقرارات الاقتصادية ويسجل اليوم في السوق السوداء 47.50 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع 48.50 جنيه.