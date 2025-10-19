اسعار المواصلات بعد الزيادة .. متدفعش أكثر من جنية!

تصدرت عمليات البحث من المواطنين بعد قرار زيادة البنزين والسولار عن أسعار المواصلات بعد الزيادة، حيث عقب زيادة أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية تم الإعلان عن تعريفة ركوب المواصلات الجديدة بعد تحريك البنزين والسولار وفقًا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى وذلك بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين وزيادة سعر لتر السولار 2 جنيه، بينما ارتفع غاز السيارات بنحو 3 جنيه.

اسعار المواصلات بعد الزيادة

بعد قرار زيادة المواد البترولية عقد المحافظون على مستوى الجمهورية اجتماعات عاجلة مع مسؤولي المرور والتموين والمواقف لتحديد نسب الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب والتي تراوحت ما بين 10٪ و 15٪ في بعض الخطوط، وذلك من أجل ضمان تحقيق العدالة بين السائقين والمواطنين واستمرار الخدمة بدون مغالاة وأوضح المحافظون أن الهدف من الزيادة هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق مع تشديد الرقابة على كافة المواقف ومحطات الوقود لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية.

قائمة أسعار البنزين والسولار الجديدة

جدول أسعار البنزين والسولار قبل وبعد الزيادة المقررة حيث جاءت كما يلي: