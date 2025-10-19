ابني وعمر بيتك .. سعر طن الحديد اليوم بتاريخ يوم 19 من اكتوبر 2025

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 أكتوبر تحركات جديدة في السوق المصرية، حيث عكست استمرار حالة التباين التي تسيطر على قطاع مواد البناء خلال الفترات الماضية مع ميل طفيف نحو التراجع في مجموعة من المصانع العاملة في السوق المصري، حيث تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء أن سوق مواد البناء يسير في اتجاه هادئ في النصف الثاني من أكتوبر.

سعر طن الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد في السوق المصرية تراجع ملحوظ في مجموعة من المصانع حيث سجلت الآتي:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في السوق المصري نحو 35500 جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد عز اليوم الأحد في السوق المصري نحو 38758 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم الأحد نحو 37500 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي اليوم حوالي 38500 جنيه في السوق المصري.

سجل سعر طن حديد العشري اليوم الأحد حوالي 36200 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 38000 جنيه .

أسعار طن الأسمنت اليوم الأحد 19 أكتوبر في السوق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد استقرار ملحوظ على عكس الأيام الماضية حيث سجلت كما يلي: