نيمار يودّع ميسي برسالة مؤثرة قبل مباراته الأخيرة مع الأرجنتين

في رسالة وداعية مؤثرة، نشر النجم البرازيلي نيمار منشوراً عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، عبّر فيه عن تقديره العميق لما قدمه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لكرة القدم طوال مسيرته. وتمنى نيمار لميسي أن يستمتع بكل لحظة في مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده، وأن تسعده التكريمات التي سيحظى بها.

وأضاف نيمار قائلاً: "ليست الأرجنتين وحدها من تشكرك، بل العالم بأسره يشكرك على كل ما قدمته لكرة القدم". واختتم رسالته بكلمات تعكس عمق العلاقة الرياضية والإنسانية بينهما: "شكراً لأنك جعلتني أحب كرة القدم أكثر، كان شرفاً لي أن ألعب ضدك، وكان أعظم من ذلك أن أصنع التاريخ إلى جانبك.. شكراً يا ميسي".

ليلة توديع تاريخية في ملعب مونومنتال

يستعد ليونيل ميسي لخوض مباراته الدولية الأخيرة عندما تستضيف الأرجنتين منتخب بنين في الساعات الأولى من فجر الأربعاء. وتُقام المباراة على ملعب "مونومنتال" معقل نادي ريفر بليت، وسط أجواء احتفالية استثنائية لتوديع أحد أبرز نجوم اللعبة في التاريخ.

ومن المتوقع أن يحضر المباراة نحو 85 ألف مشجع داخل الملعب، فيما تجاوز عدد الراغبين في شراء التذاكر عبر الإنترنت نصف مليون شخص. وفي تعليق على هذا الإقبال الهائل، قال المدير الفني للأرجنتين ليونيل سكالوني إن الطلب على الحضور كان كبيراً لدرجة أنه "كان بالإمكان ملء 5 ملاعب" بالجماهير الراغبة في رؤية ميسي للمرة الأخيرة.

ترتيبات خاصة ومراسم تكريم فاخرة

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن سلسلة من المبادرات لتكريم ميسي في هذه الليلة الخاصة. سيتم إنشاء منطقة جماهيرية تحمل اسم "Gracias, Leo" (شكراً يا ليو) بجوار الملعب. كما سيرتدي لاعبو المنتخب الوطني قمصاناً خاصة تتميز بأسماء وأرقام ذهبية.

ووجه الاتحاد الدعوة لجميع اللاعبين الذين شاركوا في تتويج المنتخب بلقب كأس العالم 2022، بالإضافة إلى عائلاتهم، لحضور المباراة والمشاركة في الأجواء الاحتفالية.

وستشهد مراسم الوداع عروضاً فنية متنوعة وتكريماً خاصاً بعد نهاية المباراة، يشمل إهداء ميسي لوحة تذكارية وقميصاً تذكارياً. كما سيتم عرض مقطع فيديو تكريمي على الشاشات العملاقة للملعب، قبل أن يلقي ميسي كلمة أخيرة أمام الجماهير الغفيرة التي ستحتشد لتوديع أسطورتها.