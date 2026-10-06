أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة عن زيادة كبيرة في القيمة المالية لجوائز النسخة المقبلة من بطولة العالم لتصل إلى 20 مليون دولار، مقارنة بـ 8 ملايين دولار في النسخة السابقة التي استضافتها دبي. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في قصر جيراغان كيمبينسكي بإسطنبول، بحضور رئيس الاتحاد كريملوف والأمين العام كريس روبرتس والملاكم ديريك تشيسورا.

تفاصيل الجوائز ونظام التأهل الجديد

سيحصل بطل كل وزن في بطولة العالم القادمة على جائزة مالية قدرها مليون دولار، كما سيحظى أبطال الألعاب الأولمبية وأصحاب الميداليات بتأهل تلقائي للبطولة. ويأتي هذا التعزيز المالي ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة ورفع مستوى التنافس بين الملاكمين في مختلف الأوزان.

إطلاق كأس الرئيس ومشروع التصنيف

تستضيف إسطنبول في ديسمبر المقبل النسخة الأولى من كأس رئيس الاتحاد بجوائز إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار موزعة على 12 فئة وزنية، حيث ينال الفائز بالمركز الأول 100 ألف دولار، والثاني 50 ألفاً، والثالث 25 ألفاً، بالإضافة إلى ألف دولار عن كل انتصار بدءاً من الدور الأول. وستشكل هذه المنافسات نقطة انطلاق احتساب نقاط التصنيف ضمن مشروع IBA Elite، مع التخطيط لإقامة نسخة خاصة بالسيدات العام المقبل.

التوسع العالمي ومباريات التوحيد المقترحة

كشف المؤتمر عن خطط توسعية تشمل افتتاح أول صالة تابعة للاتحاد في أوزبكستان خلال أكتوبر الجاري، وتنظيم فعالية في ميامي الأمريكية في ديسمبر، وإقامة خمس بطولات للملاكمة بالأيدي العارية في الولايات المتحدة العام المقبل. وفي سياق متصل، أبدى رئيس الاتحاد دعمه الكامل لمقترح ديريك تشيسورا بتوحيد حزامي IBA وWBA في نزاله المرتقب ضد الروسي مراد غاسييف المقرر في ديسمبر بلندن أو مانشستر، مؤكداً انفتاح الاتحاد على التعاون مع اتحاد World Boxing ورئيسه جينادي غولوفكين.