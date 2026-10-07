يبحث المواطنون حاليًا عن موعد تغيير الساعة التوقيت الشتوي استعدادًا للتحول الزمني القادم، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لعام 2026 رسميًا يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر. وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليتم تغيير الساعة عند منتصف ليل الخميس والجمعة بتأخيرها لمدة 60 دقيقة كاملة. وتعود عقارب الساعة من الثانية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة مساءً إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي الجديد، وهو ما يستدعي معرفة التفاصيل الدقيقة للتعديل وآليات ضبط الأجهزة المختلفة لتجنب أي ارتباك في المواعيد.

الإطار القانوني وتفاصيل التوقيت السنوي

ينظم عملية تغيير الساعة وتشغيل التوقيت الصيفي والشتوي نصوص قانونية محددة، حيث تشير المعلومات إلى أن التغيير ينظمه القانون رقم 34 لسنة 2023 وفقًا لمصادر صحفية، بينما تذكر مصادر أخرى أنه ينظم بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023. وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التوقيت الصيفي في أبريل 2023، مما وضع أساسًا تشريعيًا ثابتًا لهذا النظام. ويتكرر تغيير الساعة سنويًا وفق قاعدة زمنية منتظمة، حيث يتم تقديمها في نهاية شهر أبريل وتأخيرها في نهاية شهر أكتوبر.

وقد بدأ التوقيت الصيفي لعام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل بتقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل به حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر سنويًا. ويهدف تطبيق هذا النظام بشكل أساسي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة القصوى من ساعات النهار المتاحة. وتم اختيار يوم الجمعة تحديدًا لإجراء التغيير لأنه عطلة أسبوعية رسمية، مما يسهم في تقليل ارتباك مواعيد العمل والدراسة، ويمنح المواطنين فرصة لضبط ساعاتهم قبل استئناف الأنشطة الأسبوعية.

آليات ضبط الساعات ونصائح تجنب الارتباك

تختلف طرق ضبط الوقت باختلاف نوع الجهاز المستخدم، مما يتطلب وعيًا من المستخدمين لضمان دقة التوقيت:

يجب ضبط الساعات اليدوية وساعات الحائط وساعات السيارات يدويًا لتقديم أو تأخير الوقت حسب التوقيت المعمول به.

تحتاج الأجهزة المنزلية والإلكترونية غير المتصلة بالإنترنت إلى ضبط يدوي لأنها لا تتلقى تحديثات تلقائية.

تقوم الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة بتحديث الوقت تلقائيًا بشرط تفعيل خاصية التحديث التلقائي في الإعدادات.

يفضل مراجعة إعدادات التاريخ والوقت في الأجهزة الذكية للتأكد من دقة التحديث التلقائي وتفادي الأخطاء البرمجية.

وتوفر فترة تغيير الساعة في نهاية الأسبوع فرصة انتقالية مهمة لمراجعة المواعيد والأنظمة، كما تستفيد المؤسسات الإلكترونية من فترة العطلة لتحديث أنظمتها وتوافقها مع التوقيت الجديد. ويُوصى بشدة بمراجعة المنبهات ومواعيد الاجتماعات المسجلة مسبقًا لتجنب الارتباك في اليوم الأول من تطبيق التوقيت الشتوي، خاصة أن العودة للساعة القديمة قد تؤثر على مواعيد الاستيقاظ والالتزامات الصباحية إذا لم يتم تعديل المنبهات يدويًا في الأجهزة التي لا تدعم التحديث التلقائي.