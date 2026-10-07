استقر سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري مسجلاً 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026، وفقاً لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة في مصر. وتُعد هذه الأسعار هي المرجع الأساسي للعملاء الباحثين عن قيمة العملة الأمريكية في أكبر بنك حكومي، حيث لم يطرأ أي تغيير على التسعيرة مقارنة بالأيام السابقة، بينما سجل متوسط سعر الدولار في السوق المصرية نحو 52.29 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية مقارنة بالبنك الأهلي

في سياق المقارنة بين أسعار الصرف المتاحة، يتضح تباين طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة، حيث جاء بنك أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك بأعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 52.29 جنيه، وأعلى سعر بيع عند 52.39 جنيه. وفي المقابل، تساوى سعر الشراء في عدد كبير من البنوك مع سعر البنك الأهلي المصري، بينما انخفض السعر في بنوك أخرى. والجدول التالي يوضح التفاصيل الدقيقة للأسعار:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك الأهلي المصري 52.24 52.34 بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) 52.29 52.39 البنك الأهلي الكويتي 52.27 52.37 بنك الإسكندرية 52.24 52.34 بنوك مصر والتجاري الدولي والمصرف العربي 52.24 - بنوك نكست والمصري الخليجي وفيصل والتنمية الصناعية 52.24 - بنوك الكويت الوطني وقناة السويس والمصرف المتحد واتش إس بي سي والعربي الأفريقي 52.24 - بنوك الشركة المصرفية وبيت التمويل الكويتي وقطر الوطني والتعمير والإسكان 52.24 52.34 بنك أبوظبي الأول (FABMISR) 52.23 52.33 بنكا أبوظبي التجاري والبركة 52.22 52.32 بنكا العقاري المصري العربي وكريدي أجريكول 52.20 52.30 البنك المركزي المصري 52.22 52.36

حركة الأسعار وأقل سعر بيع مسجل

تشير البيانات المستندة إلى آخر تحديثات أسعار الصرف إلى أن أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين سجل نحو 52.30 جنيه، وهو السعر المتاح في بنكي العقاري المصري العربي وكريدي أجريكول، اللذين سجلا أيضاً أدنى سعر شراء عند 52.20 جنيه. ومن الملاحظ أن أسعار الدولار في مصر قد تراجعت خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري، مما أثر على مستويات التسعير العامة في القطاع المصرفي.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سجل سعراً خاصاً به بلغ 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، وهو ما يختلف عن الأسعار التجارية المطبقة في البنك الأهلي المصري وباقي البنوك العاملة. وتستند جميع الأرقام المذكورة حصرياً إلى التحديثات الرسمية ليوم 5 أكتوبر 2026، دون الاعتماد على أي تقديرات أو توقعات مستقبلية لأسعار الصرف.