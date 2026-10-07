تشير نتائج البحث عن كلمة «وزير» حاليًا إلى حدثين بارزين على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي برئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبد الله المصيبيح يوم الجمعة 2 أكتوبر على هامش فعاليات منتدى «العلمين أفريقيا»، وفي الوقت ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد غادر منصبه، وهو ما يجعل هذين الخبرين المحور الأساسي لاهتمام الباحثين عن آخر المستجدات المتعلقة بالوزراء.

تعزيز التعاون المصري الأفريقي في البنية التحتية والزراعة

ناقش وزير الخارجية المصري ورئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا خلال لقائهما سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث ركز الجانبان على دعم مشروعات البنية التحتية والزراعة وسلاسل القيمة وتنمية القطاع الخاص. كما بحثا فرص التعاون المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى ربط الأسواق الأفريقية ونقل الخبرات المصرية إليها. وأكد الوزير تطلع مصر لمواصلة التعاون الثلاثي ومشاركة الشركات المصرية في المشروعات الممولة أفريقيًا، وتطرق اللقاء أيضًا إلى دور منصة «حافز» في إتاحة المناقصات وفرص الأعمال والقنوات ذات الصلة.

وعقب انتهاء المباحثات، تفقد الوزير ورئيس المصرف المعارض المخصصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال بالمنتدى. ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية السفير نادر زكي بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر والمصرف، مما يعكس الأهمية التي توليها القاهرة لشراكاتها التنموية في القارة الأفريقية.

جدل حول استقالة وزير النفط الإيراني وتقييم الاقتصاد

على الصعيد الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد غادر منصبه، واعتبر ترامب أن هذه الاستقالة تعكس الضغوط المفروضة على طهران، مؤكدًا أن إيران «لا تملك اقتصادًا ولا نفطًا». وفي المقابل، أعلنت الرئاسة الإيرانية يوم الأحد قبول استقالة باك نجاد لأسباب شخصية وبناءً على إصراره، حيث وافق الرئيس مسعود بزشكيان على الاستقالة التي كان الوزير السابق قد تقدم بها قبل فترة. وتم تعيين حميد بورد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية وزيرًا للنفط بالإنابة خلفًا له.