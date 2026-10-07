يترقب جمهور الكرة المصرية موعد مباراة الأهلي القادمة، حيث يلتقي الفريق مع نظيره بترول أسيوط غداً الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، وهي المباراة التي يسعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إلى تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة لغير الأساسيين والعائدين من الإصابات، وذلك قبل الموعد المرتقب لمباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل الاستعدادات الفنية وموقف المصابين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة بترول أسيوط، حيث عقد المدير الفني الحسين عموتة محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح خطة اللعب والمطلوب تنفيذه في البطولة. ويسعى عموتة من خلال هذه المباراة إلى تحقيق أهداف فنية محددة تتعلق بإراحة العناصر الأساسية وإشراك البدلاء، بالإضافة إلى اختبار جاهزية العائدين من الإصابات تمهيداً للمواجهة الأصعب أمام الزمالك.

وفي سياق متصل بحالة اللاعبين، شهد المران انتظام اللاعب علي محمود في التدريبات الجماعية، رغم حصول الفريق على فترة راحة بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني. وعلى صعيد البرنامج التأهيلي، يخوض المدافع ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابة جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل. كما بدأ كريم الدبيس المرحلة الثانية من التدريبات التأهيلية والعلاج الطبيعي للتعافي من شد في العضلة الضامة، وسيتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية وفقاً لمدى استجابته للبرنامج الموضوع له.

مجموعة الأهلي وتحكيم مباراة القمة المقبلة

يتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم إلى جانبه فرق بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب. وتتجه الأنظار بعد مباراة الغد نحو مواجهة الزمالك المرتقبة، والتي أسندت إدارتها إلى طاقم تحكيم أجنبي بقيادة السلوفيني رادي أوبريونوفيتش. وقد أثار هذا القرار جدلاً تقنياً، حيث انتقد الحكم الدولي السابق محمد عادل قرار إسناد القمة لحكم أجنبي، مفضلاً أن يديرها حكم مصري.

وأكد محمد عادل في تقييمه للمستوى التحكيمي أن أوبريونوفيتش يتمتع بمستوى جيد، لكنه أشار إلى أنه ليس الحكم الأول في سلوفينيا حالياً، متوقعاً إمكانية أن يصبح الحكم الأول في بلاده بحلول عام 2027. وتعتبر مباراة بترول أسيوط محطة تحضيرية حاسمة للجهاز الفني لضمان وصول اللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل خوض منافسات الدوري والكأس في آن واحد.