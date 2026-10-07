أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي القابل للطي vivo X Fold6 في الأسواق العالمية، ليصل الجهاز بتصميم هندسي دقيق ووزن يبلغ 228 غراماً وأبعاد تصل إلى 157.2×145.7×4.4 ملم.

تصميم متين وشاشات عالية السطوع

يتميز الهيكل بإطار من الألومنيوم وغطاء خلفي مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية لضمان المتانة. وحصل الجهاز على تصنيف IP58/IP59 لمقاومة الغبار والماء، مما يسمح بغمره حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة.

تقدم الشاشة الرئيسية القابلة للطي قياس 8.02 بوصة بدقة 2312×2504 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما تصل سطوع الشاشة الخارجية البالغة 6.51 بوصة إلى ذروة قدرها 5000 شمعة لتوفير وضوح عالٍ.

أداء معالج دايمنستي ونظام أندرويد 16

يعمل الهاتف بمعالج Mediatek Dimensity 9500 Super المصنّع بتقنية 3 نانومتر لدعم المهام الثقيلة. ويقترن هذا المعالج بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت من نوع UFS 4.1.

يعتمد النظام البرمجي على نسخة أندرويد 16 مع واجهة المستخدم OriginOS 6 Fold المخصصة للأجهزة القابلة للطي. كما يدعم الاتصال بشبكات 5G وتقنية Wi-Fi 7 وبلوتوث 5.4 ومنفذ الأشعة تحت الحمراء.

منظومة تصوير متقدمة بالتعاون مع زايس

تضم الكاميرا الخلفية مستشعراً رئيسياً Samsung HPB بحجم 1/1.4 بوصة ودقة 200 ميغابكسل. وتعمل عدسة التقريب بدقة 50 ميغابكسل وتدعم التكبير البصري بمقدار 3 مرات لتصوير التفاصيل البعيدة.

يتوافق الجهاز مع محول ZEISS Teleconverter G2 الاختياري الذي يمدد البعد البؤري إلى 200 ملم. وتتيح هذه الإضافة تحسين القدرات البصرية للمصورين المحترفين عند الحاجة إلى مدى بصري أطول.

بطارية قياسية وخيارات شحن سريعة

تبلغ السعة الإجمالية للبطارية 6900 ميلي أمبير في الساعة باستخدام تقنية Si/C الحديثة. وتتجاوز هذه السعة طراز Honor Magic V6 العالمي البالغ 6660 ميلي أمبير، كما زادت بمقدار 900 ميلي أمبير عن الطراز السابق.

يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط لإعادة التعبئة بسرعة. وشملت وحدة المراجعة شاحن vivo FlashCharge بقدرة 100 واط وكابل USB-C.

محتويات العلبة والتغليف المميز

يُقدم الجهاز في علبة مكونة من قطعتين تتميز بلمسة نهائية تشبه الجلد الصناعي. وتحتوي العلبة أيضاً على حافظة صلبة شبه شفافة قابلة للتثبيت لحماية الجهاز أثناء الاستخدام.