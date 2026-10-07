نتائج تفكيك ساعتي أبل واتش سيريز 12 وألترا 4

نشر موقع iFixit تقريراً فنياً شاملاً حول عملية تفكيك ساعتي Apple Watch Series 12 وUltra 4. وكشف الفحص الدقيق عن تفاصيل هندسية دقيقة تتعلق بمكونات البطاريات وآليات الوصول إلى الأجزاء الداخلية لكل طراز.

استُخدمت أداة معدنية جديدة لفتح شاشة ساعة Ultra 4 بعد تسخينها بعناية. وتبلغ سعة بطارية هذا الطراز الجديد 2.444 واط/ساعة مقارنة بـ 2.313 واط/ساعة في الجيل السابق Ultra 3.

تعقيدات الصيانة وتقييم الإصلاح في طراز ألترا

يتطلب استبدال البطارية في ساعة Ultra 4 إزالة الشاشة بالكامل، مما يزيد صعوبة المهمة. بينما تتيح البراغي الأربعة السفلية الوصول فقط إلى مجموعة المستشعرات وشريحة S11 دون غيرها من المكونات.

حصلت ساعة Ultra 4 على تقييم 4 من 10 في مؤشر قابلية الإصلاح. ويطابق هذا الرقم تقييم الجيل السابق تماماً دون أي تحسن ملحوظ في سهولة الصيانة.

تحسينات وتصميمات جديدة في ساعة سيريز 12

أضافت آبل لاصقاً قابلاً للسحب لتسهيل إزالة بطارية Series 12 التي تبلغ سعتها 1.461 واط/ساعة. وكانت سعة بطارية طراز Series 11 مقاس 46 ملم قد بلغت سابقاً 1.403 واط/ساعة فقط.

استبدلت الشركة موصل ZIF والشريط اللاصق بموصل ضغط أبسط في Series 12. وأشار الخبير إلى أن هوامش شاشة هذا الطراز أضيق منها في ساعة Ultra 4.

تتطلب صيانة Series 12 نزع الشاشة الملصقة بالغراء للدخول إلى الداخل. وأصبح استبدال الشاشة يستلزم الآن إزالة البطارية واستبدالها أيضاً كخطوة إجبارية مرتبطة.

مقارنة التقييمات مع منافسي جوجل وسهولة الإصلاح

نالت ساعة Series 12 تقييم 4 من 10 في قابلية الإصلاح رغم التعديلات الهيكلية. ويمثل هذا التقييم زيادة نقطة واحدة فقط عن الطراز الأساسي السابق.

في المقابل، حصلت ساعة Pixel Watch 5 من جوجل على تقييم مرتفع بلغ 9 من 10 للإصلاح. وتُزال شاشتها باستخدام برغيي Torx وحشية فقط دون تعقيدات إضافية.

يمكن إزالة بطارية Pixel Watch 5 دون التعامل مع مواد لاصقة تعيق العملية. وتوفر هذه التصميمات مستوى وصول أسهل بكثير للمكونات الداخلية مقارنة بطرازات آبل الحالية.