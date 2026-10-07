أظهرت تجربة عملية امتدت لثلاث سنوات متتالية نتائج تفعيل خيار تحديد الشحن عند 80% في هواتف آيفون 15 و16 و17 برو ماكس، وذلك منذ توفر الميزة عام 2023 بهدف تقليل الضغط على البطارية وإطالة عمرها الافتراضي.

أداء بطارية آيفون 17 برو ماكس خلال عام

احتفظ جهاز آيفون 17 برو ماكس بسعة بطارية بلغت 97% بعد مرور 12 شهراً من الاستخدام الفعلي. سجل الجهاز 277 دورة شحن خلال تلك الفترة، مستفيداً من بطارية أكبر وشحن أسرع مقارنة بالطراز السابق.

اعتمد المستخدم على منفذ USB-C بدلاً من الشحن اللاسلكي طوال مدة الاختبار للحفاظ على صحة البطارية. ساهم استخدام الألمنيوم ونظام التبريد بغرفة بخار في خفض حرارة الجهاز بشكل ملموس مقارنة بآيفون 16 برو ماكس.

تطور حالة البطاريات في الطرازات الأقدم

وصلت سعة بطارية آيفون 16 برو ماكس إلى 94% بعد 12 شهراً في العام الماضي، مع الحفاظ على مستوى الشحن فوق 20%. انخفضت السعة لاحقاً إلى 93% بعد 24 شهراً مسجلةً 343 دورة شحن، بينما فقد الجهاز 1% فقط بين عامي 2025 و2026.

بلغت سعة بطارية آيفون 15 برو ماكس 94% بعد 12 شهراً في عام 2024 دون فقدان أي نسبة خلال ذلك العام. تراجعت السعة إلى 88% بعد 36 شهراً و369 دورة شحن، وسجل الجهازان القديمان 44 و17 دورة شحن فقط خلال فترات الخمول النسبي.

خيارات شحن إضافية واختبارات مستقبلية

توفر أبل حالياً خيارات إضافية للمستخدمين لتحديد سقف الشحن عند مستويات 90% و95% بجانب الحد الأصلي. ينوي الكاتب نشر نتائج جديدة تشمل اختبار جهاز آيفون 18 برو ماكس في شهر سبتمبر من عام 2027.