تفاصيل الأجهزة الجديدة والوثائق التنظيمية

تعمل شركة إل جي للإلكترونيات حالياً على تطوير مجموعة ملحقات منزلية ذكية بالتعاون مع آبل، لتتكامل مستقبلاً مع مركز التحكم المنزلي القادم ومنتجاتها الأخرى. تشمل هذه التشكيلة جرس باب فيديو سلكياً، ومنظم حرارة، وقفلاً ذكياً، ومستشعراً للحرارة، بالإضافة إلى كاميرات أمنية داخلية وخارجية، وكاميرا مزودة بكشاف ضوئي.

وردت تفاصيل هذه الأجهزة في وثائق قدمتها إل جي لهيئة الاتصالات الفيدرالية ومؤسسة يو إل سوليوشنز، رغم طلب إبقاء المعلومات سرية. لم يُذكر اسم آبل صراحة في الملفات الرسمية المقدمة للجهات التنظيمية، لكن الشركة ساعدت فعلياً في التطوير.

طبيعة الشراكة التقنية والتصنيعية

ستتولى إل جي تصنيع الأجهزة وتسويقها تحت علامتها التجارية الخاصة، بينما تساهم آبل في التصميم وتخصيص الميزات والإشراف على الهندسة. يتيح هذا النموذج لآبل توسيع نظامها البيئي دون تحمل تكاليف الإنتاج الكاملة، حيث تدعم الأجهزة تقنيات واي فاي، وبلوتوث، وثريد، وماتر.

يتميز القفل الذكي بدعمه تقنية النطاق الفائق التي تتيح فتح الأبواب تلقائياً عند الاقتراب منها. تستخدم آبل مكونات شاشات إل جي في أجهزتها منذ فترة طويلة، وسبق للشركتين التعاون لإنتاج شاشات ماك بدقة 4K و5K.

الإطار الزمني والمنافسة السوقية

من المتوقع إطلاق مركز التحكم المنزلي وجهاز آبل تي في وهوم بود ميني في 13 أكتوبر، لكن ملحقات إل جي لن تكون جاهزة إلا بعد بضعة أشهر من ذلك التاريخ. استحوذت إل جي على حصة أغلبية في منصة هومي الذكية عام 2024 لتعزيز موقعها التقني.

قد تستهدف إل جي من خلال هذه المنتجات منافسة علامات تجارية راسخة مثل سامسونج وأمازون وغوغل في قطاع المنازل الذكية. يعتمد الجدول الزمني للإطلاق على اكتمال التكامل التقني بين أجهزة إل جي ومنصة آبل القادمة.