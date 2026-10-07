أطلقت جوجل التحديث البرمجي رقم 6.144 لسماعات بيكسل بادز برو، وبرو 2، و2a، وذلك بعد شهر من دمج تحكم جيميناي في هذه الأجهزة القابلة للارتداء.

تعديل ديناميكي للصوت وعزل الضوضاء

تقتصر ميزة إلغاء الضوضاء النشط الديناميكي على طراز برو 2 حصرياً دون غيره من الإصدارات الأخرى. تقوم السماعات بضبط الصوت ومستوى العزل تلقائياً وفقاً لجودة عزل الأذن الفعلي.

يعوض هذا النظام الحركات الطفيفة التي قد تحدث للسماعة داخل قناة الأذن للحفاظ على جودة الاستماع. تتوفر الميزات الإضافية الأخرى لطرازي برو الصادر عام 2022، و2a المقرر طرحه عام 2025.

لم تذكر الشركة سابقاً شمول طراز برو الأصلي بهذا التحديث عند معاينته الأولية في أغسطس الماضي. يمكن للمستخدم تفعيل إلغاء الضوضاء وتعديل المعادل صوتياً عبر أوامر جيميناي داخل التطبيق.

إيماءات التحكم وتكامل وضع النوم

تسمح ميزة النقر للكتم بإسكات الميكروفون وإعادة تفعيله فورياً أثناء المكالمات الهاتفية. تتطلب إيماءة الكتم بالنقر وجود هاتف من نوع بيكسل مقترناً بالسماعات لتعمل بشكل صحيح.

توقف السماعات تشغيل الوسائط تلقائياً عند نوم المستخدم عبر استشعار البيانات من ساعة بيكسل. يقوم وضع النوم بتعطيل إيماءات اللمس وكتم الإشعارات تلقائياً لضمان راحة المستخدم.

الترجمة الفورية ومتطلبات التثبيت

تتيح ميزة الترجمة الفورية المحسنة بدء العملية بلمس السماعات مباشرة دون الحاجة إلى الهاتف. تتكامل السماعات مع تطبيق ترجمة جوجل لدعم المحادثات ووضع الاستماع بسلاسة.

يتطلب الحصول على هذه الميزات تثبيت أحدث إصدار من تطبيق بيكسل بادز على الجهاز. يمكن التحقق من وصول التحديث عبر قسم إعدادات البرنامج الثابت داخل التطبيق.