تفاصيل الإصدار الجديد ونطاق الأجهزة المدعومة

طرحت شركة غوغل التحديث الأمني الخاص بشهر أكتوبر 2026 لجميع أجهزة بكسل المدعومة حاليًا في الأسواق العالمية. يشمل هذا الإصدار الهواتف العاملة بنظام أندرويد 17، بدءًا من سلسلة بكسل 6 وصولاً إلى طرازات بكسل 11 الأحدث.

سيستمر توزيع التحديث على مراحل متدرجة خلال الأسبوع التالي لتاريخ الإطلاق الرسمي لضمان استقرار الأداء. يمكن للمستخدمين التحقق من توفر الحزمة الجديدة عبر الدخول إلى إعدادات النظام ثم اختيار تحديثات البرامج.

تتوفر ملفات المصنع والتحديث الهوائي للتثبيت اليدوي للمستخدمين الذين يفضلون عدم انتظار الوصول التلقائي. يوفر هذا الخيار بديلاً فوريًا لمن يرغب في تطبيق الإصلاحات دون تأخير زمني.

إصلاحات تقنية وأمنية شاملة

عالج التصحيح الأمني المؤرخ في 1 أكتوبر ما مجموعه 28 ثغرة أمنية مختلفة تؤثر على نظام التشغيل. تتضمن نشرة أمان بكسل 6 إصلاحات إضافية خاصة بالجهاز لمعالجة نقاط ضعف محددة فيه.

أصلح التحديث مشكلة تقنية كانت تمنع ظهور لوحة المفاتيح الافتراضية داخل حقول البحث عند الكتابة. تم أيضًا إصلاح خلل يسبب ضوضاء أو تشويشًا صوتيًا مزعجًا أثناء إجراء مكالمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت.

تم معالجة خطأ برمجي يؤدي إلى حفظ الصور ومقاطع الفيديو المسجلة باتجاه خاطئ في المعرض. تضمن هذه التعديلات استعادة الوظائف الأساسية للهاتف وكفاءة الوسائط المتعددة والاتصالات الصوتية.

وضع دعم سلسلة بكسل 6

قد يكون هذا آخر تحديث برمجي يصل إلى هاتفي بكسل 6 وبكسل 6 برو بعد سنوات من الدعم المستمر. أُطلقت هذه السلسلة عام 2021 بدعم مبدئي لمدة خمس سنوات من التحديثات الأمنية فقط.

مددت غوغل فترة دعم السلسلة في ديسمبر 2024 لتشمل خمس سنوات كاملة لنظام التشغيل والأمان معًا. تنتهي فترة الدعم الممددة لهذه الهواتف تحديدًا في شهر أكتوبر 2026 وفقًا للجدول الزمني المعلن.

لم تؤكد الشركة رسميًا حتى الآن أن تحديث أكتوبر هو المحطة الأخيرة لهذه الأجهزة القديمة. يعتمد استمرار الدعم مستقبلاً على قرارات الشركة بشأن دورة حياة المنتجات التي تجاوزت الفترة المعلنة.