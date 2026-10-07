بدأت شركة سامسونغ طرح ميزة مشاركة الملفات مع أجهزة آيفون لهاتف غالاكسي S25 FE عبر تحديث One UI 9 المستقر مؤخراً. يتيح هذا الإجراء للمستخدمين تبادل المحتوى مباشرة بين هواتف أندرويد وأجهزة آبل المختلفة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

مسار التوسع في دعم الأنظمة الأساسية

أعلنت غوغل العام الماضي عن إمكانية تبادل الملفات بين كويك شير وأبل إير دروب، وطُرحت الميزة مبدئياً على سلسلة هواتف بيكسل 10 قبل توسيعها تدريجياً. أطلقت سامسونغ هذه الوظيفة لأول مرة مع سلسلة غالاكسي S26 مطلع العام الحالي، ثم وسعتها لاحقاً لتشمل سلسلتي غالاكسي S25 وS24.

شمل التوسع أيضاً أجيالاً متعددة من هواتف غالاكسي Z القابلة للطي، بينما رصد الخبير تارون فاتس دعم الهاتف الجديد للميزة عبر منصة إكس. تشمل الأجهزة المدعومة من الطرف الآخر هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

آلية التفعيل والمزايا التقنية المرافقة

يتطلب تفعيل الميزة تمكين خيار المشاركة مع أجهزة آبل في إعدادات كويك شير، ولا يحتاج المستخدم إلى تطبيقات إضافية بعد ذلك. يمكن للمستخدمين الذين استلموا التحديث تثبيت الميزة ومشاركة الملفات فوراً عبر الواجهة المحدثة.

يحمل التحديث وضع ماي فان كام ولوحة إعدادات سريعة أكثر قابلية للتخصيص بجانب الوظائف الأساسية. أجرت سامسونغ تحسينات تقنية محددة على ميزتي ناو نودج وناو بريف ضمن حزمة البرمجيات الجديدة.